Stand: 24.10.2022 12:38 Uhr Hoteldieb kehrt zurück und wird festgenommen

In St. Georg hat die Polizei einen mutmaßlichen Räuber gefasst. Der 25-Jährige wollte ein Hotel in der Stralsunder Straße gleich zweimal an einem Tag ausrauben. Mit einem Messer bewaffnet konnte er beim ersten Mal noch mit seiner Beute flüchten. Als er am Sonntagabend wieder kam, erkannte ihn der Portier und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest.

