16.09.2022 Horn: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kindern

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Kindern sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen. In Horn waren am Donnerstag gegen 16 Uhr ein vier- und ein zwölfjähriges Mädchen zwischen zwei parkende Autos auf die Straße Kroogblöcke gelaufen. Eine 51-jährige Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und ihr schwarzer Golf erfasste die Kinder. Beide Mädchen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei prüfte die Unfallstelle mit einem 3D-Scanner, um den Unfall am Computer zu rekonstruieren.

