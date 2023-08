Stand: 04.08.2023 20:54 Uhr Horn: Kleingartenparzellen offenbar als Drogendepot genutzt

Ein 54-jähriger Hamburger soll zwei Parzellen in einem Kleingartenverein in Horn als Drogendepot genutzt haben. Neben dem Kleingarten lagerte er offenbar auch Drogen in der Wohnung einer Nachbarin in Rahlstedt. Die Polizei stellte mehr als fünf Kilo Marihuana und fast 800 Gramm Kokain sicher. Da die 51-jährige Nachbarin beim Portionieren der Drogen geholfen haben soll, kam sie ebenfalls vor den Haftrichter.

