Stand: 06.10.2023 06:21 Uhr Horn: Frau mit Messer attackiert

An einer Bushaltestelle in Hamburg-Horn ist am Donnerstagabend eine Frau mit einem Messer verletzt worden. Die 68-Jährige war offenbar gerade aus einem Bus ausgestiegen, als sie von einem Mann niedergestochen wurde. Laut Polizei kam sie verletzt ins Krankenhaus. Hintergrund der Tat soll ein mögliches Raubdelikt sein. Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.10.2023 | 06:00 Uhr