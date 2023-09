Stand: 29.09.2023 20:13 Uhr Horn: Einjährige fällt aus Fenster und verletzt sich schwer

In Horn ist am frühen Freitagabend ein einjähriges Kind aus dem Fenster gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr fiel das kleine Mädchen aus etwa vier Metern Höhe in die Tiefe. Die Retter mussten es eine halbe Stunde vor Ort behandeln, bevor es schwer verletzt in die Kinderklinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf gebracht wurde. Die Mutter und ein Geschwisterkind wurden von Helfern betreut. | NDR 90,3: 29.09.2023 20:00 Uhr

