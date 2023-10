Stand: 06.10.2023 06:21 Uhr Horn: 68-Jährige mit Messer attackiert

In Horn hat ein Unbekannter am Donnerstagabend einer Frau in den Bauch gestochen. Ersten Ermittlungen der Hamburger Polizei zufolge war die 68-Jährige offenbar gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Horner Rampe aus einem HVV-Bus ausgestiegen. Danach wurde sie von dem Täter attackiert. Er stach ihr in den Bauch und raubte ihr einen Koffer. Ein von Passanten alarmierter Notarzt versorgte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

