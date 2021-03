Horizontalfilterbrunnen Süderelbmarsch wird saniert Stand: 22.03.2021 07:54 Uhr Hamburg hat 461 Trinkwasserbrunnen - die allermeisten gehen senkrecht in die Tiefe. Aber Hamburg Wasser betreibt auch fünf sogenannte Horizontalfilterbrunnen. Einer von ihnen wird jetzt umfangreich saniert.

Ein Horizontalbrunnen sieht von oben aus wie eine Sonne. Von einem Schacht in der Mitte gehen acht Metall-Rohre in alle Richtungen ab. "Dann hat der Brunnen einen Durchmesser von fast 100 Metern", sagt Christoph Czekalla. Er ist bei Hamburg Wasser unter anderem für die Wasserwerke und Brunnen zuständig, auch für den 70 Jahre alten Horizontalfilterbrunnen Süderelbmarsch.

AUDIO: Hamburg Wasser saniert einen horizontalen Trinkwasserbrunnen (2 Min) Hamburg Wasser saniert einen horizontalen Trinkwasserbrunnen (2 Min)

Wasser aus den Harburger Bergen

"Dieses Wasser kommt im Prinzip aus den Harburger Bergen, kommt den Geestrücken runter und strömt dann nach Norden in Richtung Elbe", erklärt Czekalla. Und das in einer so großen Ausbreitung, dass es sich lohnt, es quasi waagerecht rauszupumpen. 200 Kubikmeter pro Stunde schafft der Brunnen, wenn alles okay ist.

Sanierung kostet eine Million Euro

Aber die Rohre sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Eine Million Euro kostet die Sanierung, denn als der Brunnen leergepumpt war, stellte man außerdem Schäden im Mauerwerk fest. Auch diese werden erneuert. Voraussichtlich im September wird der Horizontalbrunnen wieder ans Netz gehen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2021 | 09:00 Uhr