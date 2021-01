Homeoffice: In Hamburg bleibt es bei einem Appell Stand: 14.01.2021 20:10 Uhr Eine Homeoffice-Pflicht wird es in Hamburg nicht geben. Das ist das Ergebnis eines Gipfeltreffens zu diesem Thema. Es bleibt beim dringenden Appell an die Arbeitgeber, den Belegschaften während der Corona-Pandemie das Arbeiten von zu Hause möglich zu machen, wo es nur geht.

Genau diese Aufforderung hatte der Senat mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auch vor einer Woche schon formuliert. Diesmal haben aber die Spitzen von Handwerks- und Handelskammer sowie Gewerkschaften und Unternehmer mit unterschrieben. Mehr als ein Appell ist rechtlich kaum umsetzbar und findet auch keine Mehrheit. Die Diskussion zog sich nach Informationen von NDR 90,3 länger hin als gedacht.

Gallina: Appell für flexible Arbeitszeiten

Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) appellierte im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen an die Arbeitgeber "mit den Arbeitszeiten flexibler zu sein, damit auch - das dürfen wir nicht vergessen - die Situation mit Homeschooling entsprechend abgebildet werden kann. Es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt da. Wir sind im Wettlauf gegen die Zeit, was das Virus und die Mutationen anbelangt. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir da jetzt nochmal alle einen Schritt aufeinander zugehen und das möglich machen, was geht."

Es gibt keine ideale Lösung

Das Problem: Eine Ideallösung gibt es nicht. Die meisten Unternehmen haben unterschiedliche Strukturen und nicht jeder vermeintliche Heimarbeitsplatz ist überhaupt geeignet. Da müssten Arbeitgeber und Beschäftigte gemeinsam Einzellösungen finden, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hamburg, Katja Karger. Der DGB ist für ein Recht auf Homeoffice. Der Unternehmerverband UV Nord ist weiterhin dagegen, unterstützt aber den Appell im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Laut einem Sprecher sind sich die Arbeitgeber ihrer Verantwortung bewusst und hätten natürlich kein Interesse an Corona-Ausbrüchen in Betrieben.

