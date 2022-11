Stand: 29.11.2022 18:39 Uhr Holsten-Areal: Adler Group will sich auf Berlin konzentrieren

Die Chancen für den Wohnungsbau auf dem Holsten-Areal in Altona sind gestiegen. Noch gehört das Gelände der ehemaligen Holsten-Brauerei zur Adler Group. Der angeschlagene Wohnungskonzern gab am Dienstag bekannt, dass er sich in Zukunft ausschließlich auf Berlin konzentrieren will. Damit dürfte Adler das Holsten-Gelände zum Verkauf anbieten, was der Konzern bisher ablehnte. In Altona sollen 1.300 Wohnungen entstehen, die Pläne kommen aber seit Jahren nicht voran.

