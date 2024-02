Stand: 21.02.2024 19:30 Uhr Hoher Krankenstand in Hamburg im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr sind in Hamburg im Schnitt jeden Tag mehr als sechs Prozent der Beschäftigten krank gewesen - laut der Krankenkasse AOK so viele wie nie zuvor. 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, lag die Krankenquote bei gut fünf Prozent. Im Durchschnitt waren die berufstätigen Versicherten zuletzt 23,5 Tage krankgeschrieben. Nach Angaben der AOK liegt der Anstieg vor allem an einer Zunahme von Infektionen, Atemwegserkrankungen und psychischen Problemen.

