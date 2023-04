Hohenfelde: Polizeieinsatz nach Tiktok-Video Stand: 02.04.2023 18:12 Uhr Ein Tiktok-Video hat in Hamburg einen größeren Polizei-Einsatz ausgelöst.

Auf der Video-Plattform hatte eine unbekannte Person zu einer Party am 1. April in ein Wohnhaus nach Hohenfelde eingeladen. Am späten Sonnabend standen dann rund 150 junge Menschen vor dem Haus - die Besitzer wussten aber von nichts. Erste Gäste, die an der angegebenen Adresse keine Party fanden, verständigten nach Angaben eines Polizeisprechers die Polizei. Die Beamten und Beamtinnen kontaktierten den angeblichen Veranstalter und erfuhren, dass gar keine Feier geplant sei.

Sieben Streifenwagen im Einsatz

Die Polizei war mit sieben Streifenwagen im Einsatz, um die 150 Menschen wieder wegzuschicken. Wer hinter dem Video steckt, ist unklar. Die Polizei prüft aber, ob die Kosten des Einsatzes dem oder der Unbekannten in Rechnung gestellt werden können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.04.2023 | 18:00 Uhr