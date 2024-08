Stand: 07.08.2024 12:19 Uhr Hohendeicher See wieder zum Baden freigeben

Der Hohendeicher See in Hamburg ist wieder zum Baden freigeben. Das hat das Bezirksamt Bergedorf am Mittwoch mitgeteilt. Der See war wegen Blaualgen gesperrt gewesen. Bei einer Nachkontrolle war die Konzentration der Bakterien aber stark zurückgegangen und liegt nun unter der Warnschwelle des Umweltbundesamtes.

