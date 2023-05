Stand: 23.05.2023 07:18 Uhr Hohe Zahl von Einbürgerungsanträgen in Hamburg

Die Zahl der Einbürgerungsanträge in Hamburg steigt weiter: Nach Angaben des Amts für Migration wurden in diesem Jahr schon rund 4.850 Einbürgerungsanträge gestellt und rund 3.060 Einbürgerungen vollzogen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Anträge mit knapp 10.700 so hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Am Dienstag wurden im Hamburger Rathaus 700 Gäste zu einer Einbürgerungsfeier erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 23.05.2023 | 06:30 Uhr