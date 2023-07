Hohe Temperaturen: Hitzewarnung des DWD für Hamburg Stand: 08.07.2023 14:53 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Sonntag vor großer Hitze in Hamburg und weiteren Teilen des Nordens.

Betroffen von starker Wärmebelastung sollen der Warnung vom Sonnabendmittag zufolge Hamburg und der südliche Teil Schleswig-Holsteins sein. An der Nordsee sind der Kreis Dithmarschen und an der Ostsee Teile der Lübecker Bucht betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Hitzewarnung für die westliche Landeshälfte mit Ausnahme der Ostseeküste.

Sonntag Temperaturen bis 34 Grad erwartet

Die amtliche Warnung gilt für den Zeitraum von 11 bis 19 Uhr am Sonntag. Der DWD erwartet am Sonntag Höchsttemperaturen von 34 Grad in Hamburg. Am Montag soll es kühler werden.

Kliniken erwarten wegen Hitze mehr Patienten

Die Asklepios-Kliniken gehen mit Blick auf die Hitze und die tropischen Nächte davon aus, dass mehr Menschen als üblich in die Krankenhäuser kommen. Man rechne damit, dass viele Patientinnen und Patienten wegen hitzebedingter Beschwerden behandelt werden müssen. Das könnten Kopfschmerzen, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie allgemeines Unwohlsein sein. Hauptgrund dafür sei oft Flüssigkeitsmangel.

Rat: Kopfbedeckung, Ruhepausen und viel trinken

Die Fachleute raten deshalb dringend, über den Tag verteilt ausreichend zucker- und alkoholfreie Getränke zu trinken. Auch Kopfbedeckung, leichte Kleidung, Schatten, leichtes Essen und Ruhepausen seien wichtig, heißt es weiter. Das gelte vor allem für kleine Kinder, Kranke und ältere Menschen.

Hitze-Tipps auch im Internet

Hitze kann für den menschlichen Organismus sehr belastend sein. In den meisten Fällen reicht es jedoch aus, sich mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen darauf einzustellen. Im Internet gibt unter anderem die Stadt Hamburg Tipps auf der Seite www.hamburg.de/sommerhitze.

