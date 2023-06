Hohe Inflation: Deutsche Bundesbank will gegensteuern

Stand: 29.06.2023 15:50 Uhr

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juni leicht gestiegen. Sie beträgt jetzt 6,4 Prozent. Deshalb will die Deutsche Bundesbank die Teuerung mit aller Kraft senken. Das betonte sie am Donnerstag in Hamburg bei ihrem Jahresempfang für den Norden.