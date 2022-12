Stand: 06.12.2022 10:26 Uhr Hohe Energiekosten: St. Pauli Kirche drei Monate zu

Die St. Pauli Kirche wird im Winter wegen der hohen Energiekosten für drei Monate geschlossen bleiben. Gottesdienste und Veranstaltungen sollen von Januar bis März in der Cafeteria der benachbarten Stadtteilschule am Hafen in der Bernhard-Nocht-Straße stattfinden.

