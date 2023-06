Stand: 04.06.2023 16:34 Uhr Hockey-DM: Damen des Clubs an der Alster verlieren Finale

Die Damen vom Club an der Alster haben ihren dritten Feldhockey-Titel verpasst. Die Hamburgerinnen verloren am Sonntag in Mannheim das DM-Finale gegen den gastgebenden Mannheimer HC mit 3:4 nach Penaltyschießen. Bei den Herren sicherte sich der Harvestehuder THC im Spiel um den dritten Platz mit einem 3:2 (2:2) über den Lokalrivalen Uhlenhorster HC das verbleibende Ticket für die Euro Hockey League.

