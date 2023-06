Stand: 03.06.2023 16:01 Uhr Hockey-DM: Damen des Clubs an der Alster erreichen Finale

Die Damen des Clubs an der Alster stehen erstmals seit dem Titelgewinn 2019 wieder im Endspiel der deutschen Feldhockey-Meisterschaften. Sie setzten sich am Sonnabend im Halbfinale in Mannheim mit 3:1 (3:0) gegen Rot-Weiss Köln durch. Die Damen des Uhlenhorster HC waren hingegen zuvor in ihrem Halbfinale mit 0:2 (0:1) am Mannheimer HC gescheitert.

