Stand: 03.05.2023 19:48 Uhr Hockey-Bundesstützpunkt wird in Groß Flottbek gebaut

Die Stadt Hamburg baut einen neuen Hockey-Bundesstützpunkt. Am Mittwoch wurde symbolisch am Hemmingstedter Weg in Groß Flottbek der erste Spatenstich dafür gesetzt. Die neue Anlage wird das alte Leistungszentrum auf dem Gelände der Universität am Rothenbaum künftig ersetzen. In drei Bauabschnitten sollen hier bis 2025 ein Großspielfeld, eine Freilufthalle und ein Funktionsgebäude unter anderem mit Trainingsräumen, Umkleiden und Büros entstehen. Insgesamt 14 Millionen Euro kostet der Neubau.

