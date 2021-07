Hochwasser: SPD und Grüne wollen Schutzmaßnahmen überprüfen Stand: 20.07.2021 13:06 Uhr Mit Blick auf die verheerenden Überschwemmungen in Teilen Deutschlands soll auch Hamburg überprüfen, wie gut die Stadt gegen Extremwetterereignisse wie Starkregen und Überschwemmungen aufgestellt ist. Einen entsprechenden Antrag wollen die Fraktionen von SPD und Grünen in die nächste Bürgerschaftssitzung einbringen.

Man mache schon viel, aber man müsse noch viel besser werden, fassen die Fraktions-Chefs Dirk Kienscherf (SPD) und Dominik Lorenzen (Grüne) im Hinblick auf den Schutz vor möglichen Überschwemmungsszenarien zusammen. Natürlich sei Hamburg nicht das Bergische Land, aber Starkregenereignisse seien auch hier ein Thema, das man ernst nehmen muss. Lohbrügge 2016, Bergedorf 2018 - das seien Überschwemmungen gewesen, die deutlich gemacht haben, wie wichtig es ist, dass Flächen entsiegelt, Entwässerungssysteme ausgebaut und Wasserläufe renaturiert werden.

Opposition sieht Verbesserungsbedarf

Die Opposition sieht die Stadt nicht gut aufgestellt. Die AfD fordert einen besseren Katastrophenschutz, die Linke ein Entsiegelungsprogramm, die CDU ein Umdenken: weg von voll betonierten Straßenzügen hin zu beispielsweise mehr Auffangbecken, wie unter dem Hein-Klink-Stadion in Billstedt.

AUDIO: Diskussion um Hochwasser-Schutzmaßnahmen in Hamburg (1 Min) Diskussion um Hochwasser-Schutzmaßnahmen in Hamburg (1 Min)

Weitere Maßnahmen sollen beraten werden

Schwammstadt sei das Stichwort für die Stadtplanung. Das heißt, dass die Stadt bei Starkregen schnell viel Wasser aufnehmen kann, aber nur verzögert wieder abgibt. Was in Zukunft genau getan werden muss - das soll möglichst schnell in den Fachausschüssen der Bürgerschaft beraten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.07.2021 | 13:00 Uhr