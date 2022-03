Stand: 23.03.2022 13:00 Uhr Hochschulen helfen geflüchteten Studierenden aus der Ukraine

Hamburgs Hochschulen bieten viele Hilfsangebote für aus der Ukraine geflüchtete Studierende an. Bereits Ende Februar hatte die Wissenschaftsbehörde dafür kurzfristig 100.000 Euro bereitgestellt. In Not geratene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können von den Hochschulen bis zu zwölf Monate finanziell unterstützt werden. Geplant ist auch, eine weitere Förderung durch den Notfonds des Studierendenwerks zu ermöglichen. Die Hochschulen bieten außerdem Sprachkurse oder Hilfe bei der Wohnungssuche an. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 13:00

