Hochschule für Musik und Theater hat neuen Präsidenten

Die Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) hat einen neuen Präsidenten: Der studierte Musiktheoretiker Jan Philipp Sprick tritt die Nachfolge von Elmar Lampson an. Er war nach 18 Jahren an der Spitze der Institution in Ruhestand gegangen. Sprick war bisher Vizepräsident der HfMT mit Sitz an der Außenalster. Er blicke mit großer Begeisterung auf die Potenziale, die die Hochschule als eine der wichtigen künstlerischen Hochschulen Deutschlands habe, sagte Sprick bei seiner Amtseinführung.

