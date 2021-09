Hochdotierter Körber-Preis für Batterieforscherin Grey Stand: 09.09.2021 20:42 Uhr Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft wird am Freitag in Hamburg an die Batterieforscherin Clare Grey verliehen. Er ist mit einer Million Euro dotiert.

Die britische Chemikerin Grey arbeitet an der University of Cambridge und leistete den Angaben der Körber-Stiftung zufolge Pionierarbeit bei der Optimierung von Batterien. Zudem forscht die 56-Jährige an kostengünstigen und langlebigen Speichersystemen für Strom aus regenerativen Quellen. Die Forscherin selbst sieht ihre Arbeit als wichtigen Beitrag für die Klimaneutralität bis 2050.

Leistungsfähigere Akkus

Schon als Studentin beschäftigte sich Grey mit NMR-Spektroskopie. NMR steht für "nuclear magnetic resonance", also Kernspinresonanz. Ihre Untersuchungen halfen, die Leistung von Lithium-Ionen-Akkus, die Handys, Notebooks oder E-Fahrzeuge mit Strom versorgen, deutlich zu steigern. Sie war maßgeblich an der Entwicklung neuartiger Batterietypen beteiligt.

Bürgermeister Tschentscher bei Preisverleihung

Bei der Verleihung im Rathaus wird auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprechen. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar moderiert die Veranstaltung. Der Körber-Preis zählt zu den höchstdotierten Forschungspreisen. Er wird seit 1985 für innovative Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial vergeben.

