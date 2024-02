Hochbahn-Streik in Hamburg ist am Sonnabend vorbei Stand: 02.02.2024 21:57 Uhr Hunderttausende Menschen im Großraum Hamburg waren am Freitag von einem Warnstreik der Hochbahn und der Busgesellschaft VHH betroffen. U-Bahnen und Busse fuhren größtenteils nicht. Auf der Linie U3 galt bis in den Abend ein Notbetrieb.

Der bundesweite Warnstreik im Nahverkehr sollte die Hansestadt bis zum Betriebsende betreffen. Das Streikende war vorab für 3 Uhr früh am Sonnabend angekündigt. Danach sollte laut Hochbahn die Betriebsaufnahme erfolgen. Bis in den frühen Vormittag könne es demnach aber weiter zu Ausfällen kommen. Ab spätestens 9 Uhr sollen Busse und Bahnen dann wieder nach regulären Sonnabend-Fahrplan verkehren, wie das Unternehmen mitteilte.

Notbetrieb auf der Linie U3 am Freitag

Die Linie U3 fuhr am Freitag streikbedingt in einem 20-Minuten-Takt. Auch einzelne Buslinien fuhren im Notbetrieb. Dabei hatte sich die Hochbahn auf Linien konzentriert, die eine Anbindung an die S-Bahn bieten. Die Verkehrslage auf Hamburgs Straßen war dennoch entspannt, wie es hieß.

Kundgebung und Demozug in der Innenstadt

In der Innenstadt fand am Mittag ein Aufzug unter dem Tenor "Entlastung für Beschäftigte im ÖPNV" statt. Nach der Anfangskundgebung zogen die Demonstrierenden durch die Innenstadt. Nach der Schlusskundgebung endete die Demonstration im Bereich Besenbinderhof.

24-stündiger Ausstand bei der Hochbahn

Der Ausstand bei der Hochbahn war für insgesamt 24 Stunden angekündigt. Daher seien auch die Nachtbusse, die von Freitag auf Sonnabend fahren, betroffen, hieß es von der Gewerkschaft ver.di im Vorfeld.

Hamburger S-Bahnen und Hafenfähren nicht betroffen

Vom Streik nicht betroffen war die Hamburger S-Bahn, die zum Konzern der Deutschen Bahn gehört. Auch die Hafenfähren der HADAG fuhren, ebenso die Regionalbahnen und der Busersatzverkehr der AKN.

Streik traf auch VHH

Zudem hatte ver.di die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zum Warnstreik aufgerufen. Die VHH bedient vor allem Buslinien im schleswig-holsteinischen Umland Hamburgs. Auf der VHH-Internetseite hieß es, auch die Schulbus-Linien seien vom Streik betroffen. Die VHH konnte daher keinen Busverkehr für Schülerinnen und Schüler anbieten. In Hamburg war am Freitag aber schulfrei.

Besondere Situation in Hamburg

Ver.di hatte in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Im Kern geht es überall um die Manteltarifverträge, die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Arbeitszeiten und Urlaubstage, regeln. Die Situation in Hamburg ist aber speziell: Die Hochbahn sowie die VHH unterliegen anders als viele andere Betriebe nicht dem Flächentarif, sondern einem Haustarifvertrag. Nach Angaben des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) wurden am Freitag neben Hochbahn und VHH im HVV-Bereich auch die Betriebe Autokraft, KViP sowie VLP bestreikt.

Ver.di fordert kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaub

Ver.di streikte auch bei der Hochbahn nicht wegen der Gehälter. Hier gilt ein Tarifvertrag mit Friedenspflicht bis zum Sommer. Die Gewerkschaft nutzt den abgelaufenen Manteltarifvertrag zum Ausstand. Sie fordert die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und 32 Urlaubstage pro Jahr. Dagegen bietet die Hochbahn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schichtdienst bis zu 25 zusätzliche freie Tage an - fünf für Nachtschichten, bis zu elf bei höherem Alter, drei bei langer Betriebszugehörigkeit. Die Forderungen von ver.di würden rund 100 Millionen Euro kosten, so die Hochbahn. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Hochbahn nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schichtdienst mehr bietet.

Hochbahn zeigt sich von Streik "überrascht"

Hochbahn-Personalchefin Saskia Heidenberger zeigte sich im Vorwege "sehr überrascht vom Streikaufruf". Sie verwies auf konstruktive Gespräche mit der Gewerkschaft. Man sei sich in mehreren Punkten schon einig und habe den nächsten Verhandlungstermin bereits vereinbart. Die VHH-Geschäftsführung wies darauf hin, dass sie bereits "einen attraktiven Vorschlag für den Manteltarif unterbreitet" habe, den ver.di nicht angenommen habe. Aktuell arbeite die VHH an dem Arbeitgeberangebot, über das in einer Verhandlungsrunde am 22. Februar gesprochen werden solle.

