Hitzewelle erreicht Hamburg: Behörde warnt vor Belastungen Stand: 18.07.2022 12:20 Uhr Angesichts erwarteter Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius in den kommenden Tagen hat die Hamburger Sozialbehörde vor Hitzebelastungen gewarnt. "Trinken Sie ausreichend, vermeiden Sie direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten, halten Sie ihre Wohnung kühl", empfahl die Behörde am Montag.

Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung für die Hansestadt zunächst für Dienstag herausgegeben - bis zu 34 Grad werden erwartet. Am Mittwoch soll es in der Hansestadt mit 35 Grad sogar noch etwas wärmer werden, bevor es am Donnerstag wieder abkühlt.

Ausreichend Pausen im Schatten empfohlen

Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten ihren Tagesverlauf möglichst an die Hitze anpassen und ausreichend Pausen im Schatten einplanen, riet die Behörde. "Besonders Kinder, ältere Personen und Menschen mit Unterstützungsbedarf können unter zu viel Sonneneinstrahlung und Hitze leiden, da sie das Risiko nicht genau einschätzen können." Zudem sei Kinderhaut sehr empfindlich "und Sonnenbrand im Kindesalter erhöht das Hautkrebsrisiko". Säuglinge sollten direkter Sonne gar nicht ausgesetzt werden.

Appell: Niemanden in geparktem Fahrzeug zurücklassen

Ältere und pflegebedürftige Menschen könnten durch hohe Temperaturen in Gefahrensituationen geraten, da sie seltener Durst verspürten als junge und seltener tränken. "Bei ungewöhnlichen Gesundheitsproblemen wie zum Beispiel Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen oder Erbrechen sollte ein Arzt kontaktiert werden", riet die Behörde. Doch auch gesunden Erwachsenen wurde empfohlen, die Aktivitäten sowie Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme an die Hitze anzupassen. Grundsätzlich sollte in den Mittagsstunden direkte und indirekte Sonneneinstrahlung vermieden werden. Auch wurde an die Menschen appelliert, keinesfalls Kinder, gesundheitlich geschwächte Personen oder Tiere in einem geparkten Fahrzeug zurückzulassen. "Der Temperaturanstieg kann dort in kurzer Zeit sehr stark sein."

Feuerwehr rechnet mit mehr Einsätzen des Rettungsdienstes

Die Hamburger Feuerwehr geht davon aus, dass sie wegen der angekündigten Hitze zu vielen Einsätzen ausrücken wird. "Wir haben auch bei der letzten Hitzewelle festgestellt, dass die Rettungsdienstzahlen ordentlich nach oben gegangen sind. Das kann man ganz klar sagen, dass damit deutlich mehr Rettungsdiensteinsätze einhergehen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dennoch gebe es keine expliziten Planungen für mehr Rettungswagen. Sollten mehr Rettungsdiensteinsätze nötig sein, werde stattdessen unkompliziert ein Löschfahrzeug außer Dienst genommen und die Mannschaft für den Rettungsdienst eingesetzt. Das Personal sei in Hamburg entsprechend ausgebildet. Für den Brandfall sei Hamburg dennoch gut aufgestellt, hieß es. Dann rückten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nach. "Dafür haben wir eine sehr starke Freiwillige Feuerwehr, die dann voralarmiert wird und an die Berufsfeuerwehrwache geholt wird."

"Salat statt Schweinshaxe"

Wegen der Hitze rät die Feuerwehr, vor allem Sonne zu meiden. "Wir haben so eine schöne grüne Stadt, da haben wir viele gute Schattenmöglichkeiten", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Ansonsten rät er: viel Wasser, Säfte und abgekühlten Tee trinken und eher leichte Speisen essen. "Also nicht nur Schweinshaxe, sondern auch mal Salat und was leicht verträglich ist." Und körperlich anstrengende Arbeiten sowie Sport werden am besten am frühen Morgen oder späten Abend erledigt.

Warnung vor offenem Feuer

Zudem rät die Feuerwehr explizit von offenem Feuer ab. "Wir haben beim Grasland-Feuerindex und Waldbrand-Gefahrenindex gerade eine sehr hohe Stufe. Wir sind auf der Stufe vier von fünf." Achtlos weggeschnippte Zigaretten oder Grillen im Wald könnten Feuer verursachen.

Hamburg Wasser: Trinkwasser-Versorgung nicht in Gefahr

Hamburg Wasser rät zwar zu einem sparsamen Umgang mit Wasser, die Bürgerinnen und Bürger sollten aber ausreichend trinken. Selbst an heißen Sommertagen ist die Trinkwasserversorgung in Hamburg nicht in Gefahr - schlimmstenfalls könne es zu leichten Druckschwankungen kommen, heißt es bei Hamburg Wasser.

400.000 Kubikmeter ist in der Regel die Wassermenge, bei der Hamburgs Wasserversorger sagt: Es ist ein heißer Sommertag, wir merken es beim Verbrauch. "Das haben wir in diesem Jahr noch an keinem Tag erreicht, sagte Unternehmenssprecher Ole Braukmann NDR 90,3. Stärkster Tag bisher in diesem Jahr war den Angaben zufolge der 23. Juni mit 399.000 Kubikmetern. "In den ersten sechs Monaten haben wir weniger verbraucht als im Vergleichszeitraum des Vorjahres", sagte Braukmann. 2021 war der Wasserverbrauch auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren.

