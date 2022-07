Stand: 21.07.2022 08:06 Uhr Hitzeschäden: Bahnverkehr zwischen Hamburg und Uelzen eingeschränkt

Zum ersten Mal überhaupt ist am Mittwoch in Hamburg die 40-Grad-Marke geknackt worden. Und zwar an der Messstation in Neuwiedenthal. Wegen der Hitze gibt es auch am Donnerstag noch Probleme bei der Bahn. Weil eine Weiche durch die hohen Temperaturen beschädigt wurde, fahren Metronom-Züge auf der Strecke Hamburg - Uelzen verspätet und unregelmäßig. Und zwar wohl noch den ganzen Donnerstag. | Sendedatum NDR 90,3: 21.07.2022 08:00