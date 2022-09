Hitze und Sturzregen: Extremwetterkongress in Hamburg beginnt Stand: 28.09.2022 07:14 Uhr Wochenlange Trockenheit, dann plötzlich Sturzregen. Die Zahl der Hitzetage nimmt zu, die der Eistage im Winter ab. Die Klimakrise ist da, wie geht man damit um? Darüber diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie andere Expertinnen und Experten bis Freitag beim Extremwetterkongress in Hamburg. Interessierte können die Veranstaltung teilweise live im Internet verfolgen.

"Egal was wir tun, wir werden einen Teil des Klimawandels hautnah erleben", sagt Meteorologe und Kongress-Organisator Frank Böttcher. Man müsse den Klimaschutz verstärken, aber auch lernen, sich anzupassen. Böttcher ist zuversichtlich, dass Starkregen ein "Geschenk des Himmels" sein kann, wenn man lernt, das Wasser so zu speichern, dass es in Dürrezeiten genutzt werden kann.

Böttcher: Elbe-Sperrwerk wird kommen

Norddeutschland muss sich laut Böttcher auf den Anstieg des Meeresspiegels vorbereiten. Es sei nicht mehr die Frage, ob man in einigen Jahrzehnten ein Elbe-Sperrwerk braucht, sondern nur noch die Frage, wo.

Arved Fuchs und Luise Neubauer zu Gast

Die Schmelzproesse in Arktis und Antarktis werden beim Kongress ebenso Thema sein wie Klimarecht oder der Einsatz Künstlicher Intelligenz bei der Wettervorhersage. Mit dabei sind unter anderem auch der Polarforscher Arved Fuchs, die Klimaaktivistin Luise Neubauer und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die zugeschaltet werden soll.

