Stand: 26.06.2023 13:41 Uhr Hitze macht Hamburgs Krankenhäusern bisher kaum zu schaffen

Hamburgs Krankenhäuser bemerken bisher nur vereinzelt Auswirkungen der hohen Temperaturen. In die Notaufnahme des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) kommen laut einer Sprecherin häufiger Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden. In den Notaufnahmen von Asklepios ist die Lage dagegen noch entspannt - nur wegen des Halbmarathons am Wochenende gab es dort mehr Hitze-Patientinnen und -Patienten. Auch das Albertinen-Krankenhaus meldet noch keine Probleme.

