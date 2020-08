Stand: 11.08.2020 20:05 Uhr - NDR 90,3

Hitze in Hamburg: Waldbrandwarnung und saubere Seen

Bei den derzeitigen Temperaturen in Hamburg bleibt die Waldbrandgefahr hoch. Die Umweltbehörde warnt und bittet alle Hamburgerinnen und Hamburger um Vorsicht. Die altbekannten Hinweise für Temperaturen über 30 Grad gelten jetzt ganz besonders: Beim Spaziergang im Wald sollte kein Feuer gemacht und keine Zigarettenkippe weggeschnippt werden. Autos sollten nicht im hohen Gras abgestellt werden, wo ein heißer Motor oder Auspuff ebenfalls einen Brand auslösen können.

Trockenheit und Hitze: Waldbrandgefahr steigt Hamburg Journal - 11.08.2020 19:30 Uhr Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt bei Waldspaziergängen besondere Vorsicht. Schnell kann durch Unachtsamkeit ein Feuer entstehen. Auch für den Obstanbau wird die Hitze zum Problem.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schlauch-Spenden willkommen

Auch das Stadtgrün ächzt unter der anhaltenden Trockenheit. Wer also seinen Vorgarten wässert, kann den Schlauch oder die Gießkanne gern mal ins öffentliche Beet halten. Bei den großen Bäumen bringt das laut Umweltbehörde allerdings wenig. Bei den gerade gepflanzten Jungbäumen gibt es in der Regel besondere Pflege gegen sogenannten Trockenstress. Erste Bezirke wie Bergedorf wässern demnach verstärkt.

Warmes Wasser, aber auch Zerkarien möglich

Trotz anhaltender Hitze ist die Wasserqualität in Hamburgs Badeseen gut. Mit Ausnahme des Eichbaumsees sind laut Umweltbehörde alle Badegewässer geöffnet. Die Qualität könne sich aber bei den derzeit herrschenden Temperaturen von Tag zu Tag ändern. Im flachen Wasser kann es bei warmen Temperaturen außerdem Probleme mit Zerkarien geben, erklärte Behördensprecher Jan Dube. Dabei handelt es sich um Saugwurmlarven, die eigentlich Wassertiere als Wirte suchen. Bei Schwimmgästen kann es nach einem Eindringen in die Haut zu Juckreiz und Pusteln kommen.

Momentan keine Gefahr für ein Fischsterben

Und auch wenn teilweise in der Elbe die kritische Grenze von vier Milligram Sauerstoff pro Liter Wasser unterschritten wurde: Insgesamt gibt es laut Umweltbehörde noch keine Gefahr für ein Fischsterben in Alster und Elbe. Angesichts von bis zu 26 Grad Wassertemperatur sind die Werte an den Messstationen demnach noch richtig gut.

Wasserverbrauch deutlich gestiegen

Sorgen vor einer Knappheit braucht sich nach Angabe von Hamburg Wasser aber niemand machen. Der Verbrauch liegt demnach im Moment bei rund 400.000 Kubikmetern Trinkwasser pro Tag - etwa 60.000 Kubikmeter über dem Jahresdurchschnitt.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen um 30 Grad möchten viele Menschen die Zeit am liebsten im kühlen Keller verbringen. Mit diesen Tipps kommen Sie auch so gut durch den Tag. mehr Den Garten im Sommer richtig bewässern Pflanzen und auch der Rasen brauchen im Sommer und in Trockenperioden regelmäßig Wasser. Das Gießen mit der richtigen Methode zur richtigen Zeit spart Ressourcen. mehr Mit Drohnen gegen Waldbrände Die Gefahr von Waldbränden steigt wegen der trockenen Sommer. Damit die Feuerwehr sie früher erkennen kann, werden im Rahmen eines Forschungsprojekts spezielle Drohnen getestet. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.08.2020 | 19:30 Uhr