Stand: 12.05.2025 12:28 Uhr Hitlergruß und antisemitische Aussagen: 83-Jährige muss Geldstrafe zahlen

Eine notorische Neonazistin muss eine Geldstrafe in Höhe von 4.500 Euro zahlen. Das Amtsgericht Hamburg hat am Montag einen entsprechenden Strafbefehl für die 83-Jährige erlassen, nachdem sie zu ihrem Prozess nicht erschienen ist. Die Frau war wegen Volksverhetzung angeklagt. Sie soll im August vergangenen Jahres in Eimsbüttel den Hitlergruß gezeigt und gerufen sowie gegenüber Polizisten antisemitische Aussagen geäußert haben. Die 83-Jährige hat schon mehrere Strafbefehle wegen Volksverhetzung bekommen. Mit dem aktuellen wäre sie vorbestraft.

