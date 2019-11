Stand: 16.11.2019 06:52 Uhr

"Hinz&Kunzt": Drei tote Obdachlose in Hamburg

Innerhalb weniger Tage sind in Hamburg drei Obdachlose auf der Straße gestorben. Wie das Straßenmagazin "Hinz&Kunzt" berichtet, entdeckte ein Passant vor etwa einer Woche einen toten Mann an der Ecke Steinstraße/Lange Mühren in der Innenstadt. Eigentlich wollte er Geld spenden, stellte dann aber fest, dass der 55 Jahre alte Obdachlose nicht mehr am Leben war.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Laut "Hinz&Kunzt" schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus, äußert sich aber nicht öffentlich zum Obduktionsergebnis. Das Magazin verweist darauf, dass es in der betreffenden Nacht drei Grad kalt war. Zwei Tage später wurde dem Bericht zufolge wenige Hundert Meter entfernt ein zweiter Obdachloser in lebensbedrohlichem Zustand gefunden. Ein Notarzt konnte den 56-Jährigen demnach wiederbeleben. Der Mann starb aber kurz darauf im Krankenhaus St. Georg.

Mann auf öffentlicher Toilette tot aufgefunden

Am selben Tag wurde ein langjähriger Verkäufer des Straßenmagazins in Norderstedt tot in einer öffentlichen Toilette gefunden. In diesem Fall werden die genauen Todesumstände noch ermittelt. Besonders tragisch: Der 63-jährige hatte bereits einen Wohncontainer-Platz im Winternotprogramm der Stadt Norderstedt. Es beginnt aber erst am 1. Dezember.

