Hilferuf: Hamburger Taxifahrer demonstrieren mit Autokorso Stand: 10.12.2020 13:59 Uhr Wegen der Corona-Beschränkungen bleibt die Kundschaft weg: Unter dem Motto "5 vor 12" haben rund 150 Taxifahrer und -fahrerinnen am Donnerstag in Hamburg mit einer Korso-Fahrt auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht.

Laut hupend fuhren sie von der Glacischaussee im Stadtteil St. Pauli zur Wirtschaftsbehörde in der Neustadt, um dort zahlreiche Brandbriefe abzugeben, adressiert an den Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). In den Schreiben nennen sie mehrere Gründe für den Rückgang der Fahrgastzahlen: So fehlen ihnen die Einnahmequellen, mit denen sie sonst ihren Hauptumsatz machen, weil Hotels, Clubs und Museen wegen Corona schließen mussten und Sportevents wie die Cyclassics ausfallen.

Mehr Finanzhilfen gefordert

80 Prozent, in einigen Fällen sogar 90 Prozent der Taxibestellungen seien durch die Pandemie ausgefallen. Vom Senat fordern die Protestierenden eine Übernahme ihrer laufenden Kosten, die durch Ratenverträge entstehen. Zudem pochen die Taxifahrer und -fahrerinnen auf die gleiche Novemberhilfe, wie sie andere indirekt Betroffene erhalten.

Warnung vor Pleitewelle

Viele der Corona-Hilfen kämen bislang nicht an, sagte der Organisator der Taxidemo. Um die Kosten zu decken, seien besonders soloselbstständige Taxiunternehmer inzwischen bis zu zwölf Stunden auf der Straße. Dem Gewerbe drohe eine Pleitewelle.

