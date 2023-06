Hilfe für den Wohnungsbau: Gipfel mit Geywitz in Hamburg Stand: 26.06.2023 07:21 Uhr Wie kann man den ins Straucheln geratenen Wohnungsbau wieder in Schwung bringen? In Hamburg findet dazu heute ein Gipfel mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) statt. Im Vorfeld gibt es aber nur wenig Hoffnung auf Besserung.

Geywitz, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (alle SPD) diskutieren in der Stadtentwicklungsbehörde mit dem "Bündnis für das Wohnen in Hamburg" über die Zukunft des Wohnens in der Stadt. Dabei soll auch eine Bilanz bisheriger Erfolge gezogen werden. Expertinnen und Experten der Wohnungswirtschaft wollen bei dem Bündnisgipfel zudem neue Maßnahmen für die Zukunft des Wohnens in Hamburg erläutern.

VNW: Mehr vorgefertigte Häuser in Serie

Der Hamburger Gipfel soll Mut machen, sagte ein Teilnehmer, der nicht genannt werden will, im Vorfeld. Die Bedingungen sind jedoch katastrophal: Zinsen und Baukosten steigen und die Zahl der Bauanträge geht runter. Doch Andreas Breitner vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) will nicht aufgeben. "Wir können an der Zinsentwicklung wenig ändern, selbst am Fachkräftemangel können wir auf Knopfdruck nichts ändern. Aber wir können uns um die Baugenehmigungsverfahren kümmern und darum, ob man mehr seriell baut."

Mieterverein hofft auf Impulse von Geywitz

Hamburg gilt Bundesbauministerin Geywitz als Vorbild beim Wohnungsbau. Wie also raus aus der Krise? Rolf Bosse, Chef des Mietervereins zu Hamburg, meint: "Ich erwarte mir da natürlich einen Impuls von Frau Geywitz, die ganz besonders in der Pflicht steht, für die rechtlichen Rahmenbedingungen zu sorgen, die im Augenblick absolut unklar sind." Etwa für den Heizungstausch - oder gegen Luxussanierungen.

"Bündnis für das Wohnen in Hamburg" existiert seit 2011

Das "Bündnis für das Wohnen in Hamburg", mit dem Geywitz diskutieren will, existiert seit 2011. Es soll Maßnahmen und Zielsetzungen für eine aktive und sozialverträgliche Weiterentwicklung des Hamburger Wohnungsmarkts aufzeigen. Neben dem Senat sind in dem Gremium Verbände der Wohnungswirtschaft und die städtische Wohnungsgesellschaft SAGA vertreten. Die Mietervereine seien beratend beteiligt. Kernziel des Bündnisses seien jährlich mindestens 10.000 neue Baugenehmigungen für Wohnraum.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt