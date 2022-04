Hilfe für Geflüchtete aus Ukraine: Ministertreffen in Hamburg Stand: 28.04.2022 17:14 Uhr Bei ihrem Treffen in Hamburg haben die Integrationsministerinnen und -minister der Länder über die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beraten. Einig waren sich die 16 Ministerinnen und Minster darin, alle vorhandenen Möglichkeiten der Integration der Schutzsuchen mobilisieren zu wollen.

Die Integrationsministerinnen und - minister wollen mehr Sprachkurse für die Geflüchteten aus der Ukraine anbieten - nicht nur in den Städten, auch in ländlichen Regionen. Außerdem sollen die Menschen schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. Hilfreich sei dabei, dass die Geflüchteten ab Juni Anspruch auf Grundsicherung haben, erklärte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD), die Vorsitzende des Treffens in der Hansestadt. Damit ist künftig das Jobcenter die zentrale Anlaufstelle der Geflüchteten aus der Ukraine.

AUDIO: Integrationsminister beraten über Hilfe für Kriegsflüchtlinge (1 Min) Integrationsminister beraten über Hilfe für Kriegsflüchtlinge (1 Min)

Flüchtlinge aus anderen Ländern könnten profitieren

Aber auch Flüchtlinge aus anderen Ländern sollen künftig schneller arbeiten dürfen. Dazu müssten bestehende Hürden abgebaut werden, betonte Leonhard. So sollen berufliche Abschlüsse besser anerkannt und Frauen noch mehr unterstützt werden. Von den schnellen Integrationsangeboten für die Geflüchteten aus der Ukraine könnten künftig womöglich auch andere Geflüchtete profitieren, die sich schon länger in Deutschland aufhalten, sagte Leonhard. Den Vorsitz der nächsten Integrationsministerkonferenz übernimmt turnusgemäß das Bundesland Hessen.

