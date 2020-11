Stand: 18.11.2020 13:19 Uhr Hilfe beim Umzug trotz Coronavirus erlaubt

Seit dem 2. November gelten bundesweit wieder strengere Regeln, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch in Hamburg dürfen sich maximal zwei Personen in der Öffentlichkeit und mit Abstand zusammen aufhalten. Wer jedoch gerade aus einer Wohnung aus- oder umzieht, ist häufig auf Hilfe von Familie und Freunden angewiesen. Das ist auch weiterhin nicht verboten, wie die Wirtschafts- und Verkehrsbehörde NDR 90,3 bestätigte. Im Vergleich zum März, als die ersten Kontaktbeschränkungen verhängt wurden, hätten sich die Regeln im Herbst nicht geändert.

Wer umziehen muss, sollte ein paar Dinge beachten, sagte Behördensprecher Christian Füldner im März. "Es gelten etwas andere Umstände, unter denen man seinen Umzug meistern muss", so Füldner. Dazu zählen, möglichst den Abstand einzuhalten und - etwa bei der Übergabe von Kartons und Gegenständen von einer an die nächste Person - auf Hygiene zu achten. Dafür sollte man man seinen Helferinnen und Helfern möglichst möglichst Handschuhe und Desinfektionsmittel bereitstellen.

Umzughilfe gilt nicht als "Ansammlung"

Wer mit anpackt und Kartons trägt, muss in Hamburg nicht fürchten, dass er oder sie mit der Umzughilfe gegen die Kontaktbeschränkungen verstößt und ein Bußgeld riskiert. "Personen, die bei einem Umzug helfen, gelten nicht als Ansammlung", betonte Füldner: "Dabei handelt es sich um ein kurzes Aufeinandertreffen."

Nicht unnötig eng zusammen stehen

Dennoch gilt: So weit wie möglich Abstand halten während des Umzugs. "Was nicht geht, ist mit zehn Personen auf der Straße neben dem Lkw zusammen stehen und klönen", so der Behördensprecher.

