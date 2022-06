Heute zweiter Tag der Harley Days in Hamburg Stand: 25.06.2022 11:01 Uhr In Hamburg findet heute der zweite Tag der Harleys Days statt. Bikerinnen und Biker zieht es noch bis Sonntag auf den Großmarkt.

Fans der schweren Motorräder können sich am Sonnabend auf den Wettbewerb der schönsten umgebauten Custom-Bikes freuen, die erstmals ebenfalls auf dem Gelände und nicht mehr in der Mönckebergstraße gezeigt und prämiert werden.

Kurzzeitige Unterbrechung am Freitag

Zum Start am Freitag kamen nach Angaben der Veranstaltenden mehrere Tausend Menschen - mit und ohne Motorräder. Kurzzeitig mussten sie das Gelände allerdings wieder verlassen, weil Gewitter und Sturm angekündigt waren. Es habe dann aber nur ein wenig geregnet, sagte ein Sprecher. Schon nach wenigen Minuten sei das Gelände wieder geöffnet gewesen.

Traditionelle Abschlussparade am Sonntag

Am Sonntag findet dann zum Abschluss der Harley Days eine große Parade durch den Hamburger Hafen statt. Auch in diesem Jahr führt Sänger Peter Maffay die Gruppe an. In der Spitze fahren zudem In-Extremo-Sänger Michael Robert Rhein, Ex-Stuntfrau Miriam Höller, Profisportlerin Julia Dorny sowie die Schauspieler Till Demtrøder und Ludwig Trepte mit. Zur traditionellen Ausfahrt werden bis zu 10.000 Bikerinnen und Biker erwartet.

Harley Days verlangen erstmals Eintritt

Zur 19. Ausgabe der Harley Days gibt es mehrere Neuerungen: Zumindest an den ersten beiden Tagen wird auf dem Gelände des Hamburger Großmarktes erstmals ein Eintritt von zehn Euro pro Tag fällig. "Wir haben uns während der Corona-Pause nicht ausgeruht, sondern investiert", begründete eine Sprecherin die Entscheidung.

Stuntshow und Rockabilly-Bereich

So gibt es in diesem Jahr mehrmals täglich eine Stuntshow des polnischen Stuntmans und Weltrekordhalters Maciej "DOP" Bielicki. Neu dazugekommen sind auch ein Rockabilly-Bereich inklusive der passenden Rock'n'Roll-Musik und eine Rasenfläche zum Ausruhen und Kraft tanken. Zudem gibt es wie schon in den Vorjahren geführte Touren zu verschiedenen Zielen in der Region - etwa zum Zollenspieker Fährhaus und in die Lüneburger Heide.

Umweltschützer sind gegen das große Knattern

Der Naturschutzbund Hamburg (NABU) kritisiert die Veranstaltung aus Umweltschutzgründen. Er lehnt das Event aufgrund seiner Auswirkungen auf Mensch und Umwelt kategorisch ab.

