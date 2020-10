Heute wieder Warnstreik bei Hamburger Stadtreinigung Stand: 02.10.2020 06:17 Uhr Heute werden wohl wieder viele Mülltonnen stehen bleiben: Die Gewerkschaft ver.di hat alle Beschäftigten der Hamburger Stadtreinigung erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Damit solle der Druck auf die Arbeitgeber in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst erhöht werden, teilte die Gewerkschaft mit. Zwischen 8 und 10 Uhr soll es eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus geben.

4,8 Prozent mehr Lohn gefordert

"Wir brauchen eine angemessene Lohnerhöhung. Und wir zählen auf das Verständnis der Hamburgerinnen und Hamburger", erklärte Hamburgs ver.di-Chef Berthold Bose. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro monatlich. Azubis sollen 100 Euro mehr erhalten. Laut ver.di haben die Arbeitgeber auch in der zweiten Tarifrunde in Potsdam kein Angebot vorgelegt.

Bereits am vergangenen Freitag waren Hunderte Mitarbeitende der Stadtreinigung in den Warnstreik getreten. Am Sonnabend blieben zudem die Recyclinghöfe geschlossen.

45.000 Menschen in Hamburg betroffen

In Hamburg sind laut ver.di rund 45.000 Beschäftige von den Tarifverhandlungen betroffen - neben den rund 3.200 bei Stadtreinigung und etwa 2.000 bei der Hafenverwaltung unter anderem auch rund 18.000 Beschäftigte in den Krankenhäusern und etwa 6.500 in den Elbkinder-Kitas.

