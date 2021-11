Heute letzter verkaufsoffener Sonntag für 2021 in Hamburg Stand: 06.11.2021 10:08 Uhr In Hamburg findet heute der letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt. Neben Shopping gibt es Kunst, Kultur und den Blaulichttag. Von 13 bis 18 Uhr haben viele Geschäfte in der Innenstadt und in den Stadtteilen geöffnet.

Dabei heißt es in den allermeisten Läden weiter "Maske auf". Denn die 2G-Option nur für Geimpfte und Genesene Kundschaft hat sich nach Einschätzung des Handelsverbands Nord in Hamburg bisher nicht durchgesetzt. Wer sich eine Spritze gegen Corona abholen möchte, kann das parallel zum Einkauf in der Hamburger Meile in Barmbek erledigen.

Ausstellungen und Live-Musik

Der verkaufsoffene Sonntag steht ganz im Zeichen der Kunst. Es gibt viele Ausstellungen in den unterschiedlichen Einkaufspassagen und dazu Livemusik. In den Harburg Arcaden zum Beispiel werden mit den Kindern Laternen gebastelt. In Altona beginnt um 13 Uhr der "Blaulichttag". Hier finden Sie das komplette Programm.

Hohe Erwartungen

Als letzter verkaufsoffener Sonntag vor dem Weihnachtsgeschäft sind die Erwartungen der Händlerinnen und Händler hoch. Ebenso groß ist der Wunsch nach einem weitere offenen Sonntag in der Adventszeit. Das scheitert aber am Hamburgischen Ladenöffnungsgesetz. Ab Montag wird die Innenstadt übrigens ein Stück weihnachtlicher: Auf dem Rathausmarkt wird der Historische Weihnachtsmarkt aufgebaut.

