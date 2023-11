Heute letzter verkaufsoffener Sonntag des Jahres in Hamburg Stand: 05.11.2023 00:01 Uhr In Hamburg gibt es heute den letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Dieses Mal stehen die begleitenden Veranstaltungen unter dem Motto "Kunst & Kultur".

In der Innenstadt und in den Stadtteilen werden heute zahlreiche Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Hamburgerinnen und Hamburger sowie Touristinnen und Touristen können durch die Geschäfte bummeln, Herbst- und Wintertrends entdecken sowie Veranstaltungen rund um das Thema "Kunst & Kultur" erleben.

City Management erwartet viele Besucher

Der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr ist für den Einzelhandel traditionell der erfolgreichste von allen, sagte Brigitte Engler, Geschäftsführerin des City Managements Hamburg, NDR 90,3. Zum einen rücke die kalte Jahreszeit immer näher, sodass Winterkleidung wie Jacken, Schuhe, Mützen und Schals gefragt seien. Zum anderen würden einige schon mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit Geschenke einkaufen.

Den dritten verkaufsoffene Sonntag Ende September nutzten in Hamburg nach Angaben des City Managements rund 380.000 Menschen zum Shoppen. An diesem Sonntag werden noch etwas mehr erwartet.

Veranstaltungen unter dem Motto "Kunst & Kultur"

In der Innenstadt und in der Hafencity gibt es zahlreiche Aktionen unter dem Motto "Kunst & Kultur". Die Band "Boom Drives Crazy" tritt zum Beispiel in der Galleria Passage und in der Kaisergalerie auf. Entertainer Jörg Knör sorgt in der Europa Passage für Unterhaltung. Im Atelier des Bucerius Kunst Forums können Jung und Alt künstlerisch kreativ werden. Im früheren Gebäude von Karstadt Sport in der Mönckebergstraße können Besucherinnen und Besucher eigene Spielideen entwickeln - im Rahmen des "Play 23 Creating Gaming Festivals".

Musik in Eimsbüttel, Kunst in Harburg

Auch in den Bezirken wird einiges geboten. Ein musikalisches "Hoch auf die Kultur" ist in Eimsbüttel geplant, auch in Wandsbek gibt es Musik - und schon den ersten Glühwein beim Wandsbeker Winterzauber. Im Süden Hamburgs steht sogar ein Jubiläum an: 20 Jahre Harburger Kulturtag. Ateliers verschiedener Künstlerinnen und Künstler haben geöffnet - das Archäologische Museum und das Stadtmuseum Harburg bieten Führungen und eine Rätsel-Rallye an. Mehr als 25 Harburger Kulturinstitutionen haben sich für diesen Sonntag ein spezielles Jubiläumsprogramm überlegt. Der Eintritt ist frei.

Auch Einkaufszentren öffnen ihre Türen

Die großen Einkaufszentren machen ebenfalls mit, zum Beispiel das Alstertal Einkaufszentrum, das Elbe Einkaufszentrum, die Hamburger Meile oder das Mercado Einkaufszentrum. Eine Übersicht über das Programm und die teilnehmenden Geschäfte bietet die Internetseite www.hamburg.de/verkaufsoffener-sonntag.

Vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr in Hamburg

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen. Das wird auch 2024 wieder der Fall sein. Die Geschäfte dürfen im kommenden Jahr neben dem 7. Januar auch am 24. März, 29. September und 3. November öffnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel