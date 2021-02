Heute im Livestream: Hamburger Matthiae-Mahl Stand: 19.02.2021 06:29 Uhr Wegen der Corona-Pandemie wird das traditionsreiche Matthiae-Mahl in diesem Jahr weitgehend digital stattfinden. NDR.de überträgt es heute ab 20.15 Uhr live aus dem Hamburger Rathaus.

Das Matthiae-Mahl ist das älteste Festmahl der Welt, das heute noch begangen wird. Normalerweise wird der Große Festsaal für rund 400 Gäste im Hamburger Rathaus mit Silberpokalen, edlem Geschirr und Besteck eingedeckt. Was auf den Teller kommt, bleibt bis zu Beginn des Mahls ein Geheimnis. In diesem Jahr läuft Corona-bedingt alles anders: Das Matthiae-Mahl wird digital stattfinden. NDR.de zeigt die Veranstaltung ab 20.15 Uhr per Livestream auf dieser Seite. Es gibt auch einen englischsprachigen Livestream.

Klimaschutz zentrales Thema

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist im Rathaus, die Ehrengäste werden mit ihren Reden zugeschaltet. Zentrales Thema ist der Klimaschutz, konkret soll es darum gehen, was die großen Metropolen in Europa für den Klimaschutz tun können.

Ehrengäste sind Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski, der auch Berichterstatter für den Klimapakt der Europäischen Union ist. Tagesschau-Sprecherin und NDR Hamburg Journal Moderatorin Julia Niharika Sen wird die Diskussion der Ehrengäste mit dem Hamburger Bürgermeister moderieren.

Lange Tradition

Das Matthiae Mahl ist nach dem Matthiastag benannt. Im Mittelalter galt dieser Tag als Frühlingsbeginn und er war auch der Auftakt für das neue Geschäftsjahr. Eingeladen werden traditionell Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft und das gesamte Konsularische Korps. Berühmte Gäste waren beispielsweise Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der viermal Ehrengast war, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Königin Silvia von Schweden und Tennisstar Steffi Graf.

Das Matthiae-Mahl wurde 1356 zum ersten Mal gefeiert. Eine historische Anordnung sieht vor, dass es nur stattfindet, "wenn die Zeitläufte es erlauben". Nach 1724 wurde die Feier über 200 Jahre lang ausgesetzt.

