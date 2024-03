Heute beginnt der Fastenmonat Ramadan Stand: 10.03.2024 07:15 Uhr Für Musliminnen und Muslime beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. Auch für viele gläubige Muslime in Hamburg ist das Fasten eine religiöse Pflicht.

Vier Wochen lang sind Muslime und Musliminnen aufgerufen, ab Sonnenaufgang zu fasten. Am Abend gibt es dann das große gemeinsame Abendessen nach Sonnenuntergang - den Iftar. Die ganze Familie, die Nachbarschaft und auch viele Freundinnen und Freunde treffen sich normalerweise dazu. Kranke, Schwangere oder Reisende sind vom Fasten befreit. Der Ramadan endet mit dem dreitägigen Zuckerfest, eines der wichtigsten Feste im Islam.

Ein Tag schulfrei für muslimische Schüler

An einem der ersten beiden Tagen nach Ende des Ramadan, am 10. oder 11. April, dürfen sich muslimische Schülerinnen und Schüler in Hamburg von der Schule beurlauben lassen, bestätigt die Schulbehörde. So ist es im Hamburger Vertrag mit den islamischen Religionsgemeinschaften geregelt.

