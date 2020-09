Stand: 28.09.2020 07:07 Uhr - NDR 90,3

Heute Warnstreiks bei Kitas und Krankenhäusern

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben am frühen Morgen Warnstreiks bei Kindergärten, Krankenhäusern und bei der Hafenverwaltung HPA begonnen. Auch Einrichtungen der Behindertenhilfe und der sozialen Dienste werden bestreikt.

Einige Kitas bleiben wohl ganz zu

Betroffen von den Warnstreiks seien 178 Kindertagesstätten der Elbkinder, Hamburgs größtem Kita-Träger, sagte eine ver.di-Sprecherin. Hinzu kämen die Kitas der Rudolf Ballin Stiftung, des Arbeiter-Samariter-Bundes und des Hamburger Schulvereins. Die drei Organisationen betreiben in Hamburg insgesamt fast 50 Kitas. Die Geschäftsführung der Elbkinder-Kitas hatte darauf hingewiesen, dass die Betreuung - in den einzelnen Kitas unterschiedlich - eingeschränkt sein könne. Es könne passieren, dass die Gruppen - trotz Coronaregeln - neu gemischt werden müssten. Zahlreiche Eltern müssen voraussichtlich auch kurzfristig noch eine Alternative für die Betreuung ihrer Kinder suchen: In einigen Kitas, die nicht ganz geschlossen werden, werden weniger Erzieher als sonst arbeiten.

Werden OP-Termine verschoben?

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und der Krankenhausbetreiber Asklepios gehen davon aus, dass trotz des Warnstreiks die Versorgung der Patienten und Patientinnen gesichert ist. Nach Angaben eines Asklepios-Sprechers kann es aber sein, dass einige planbare Operationstermine verschoben werden.

Ver.di hat für 10 Uhr zu einer Kundgebung rund um die Binnenalster aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. In der Hansestadt sind rund 45.000 Beschäftige von den Tarifverhandlungen betroffen: 18.000 in den Krankenhäusern, etwa 6.500 in den Elbkinder-Kitas, rund 3.200 bei der Stadtreinigung und circa 2.000 bei der HPA.

Erster Warnstreik am Freitag

Am Freitag waren bereits rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Hafenverwaltung einem Aufruf der Gewerkschaft ver.di gefolgt, ganztägig die Arbeit niederzulegen. Zahlreiche Mülltonnen blieben ungeleert. Vor allem das Altpapier sei nicht abgeholt worden, sagte der Sprecher. Am Sonnabend wurde in den Recyclinghöfen die Arbeit niedergelegt.

