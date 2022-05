Heute Warnstreik in Hamburger Kitas und an Kliniken Stand: 13.05.2022 06:22 Uhr Eltern von Kita-Kindern in Hamburg haben sich für heute teilweise wieder eine Betreuung für ihren Nachwuchs suchen müssen. In zahlreichen Einrichtungen legen Mitarbeitende ihre Arbeit nieder. Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem Warnstreik aufgerufen.

Bei den Elbkindern bleibt nach eigenen Angaben jeder fünfte Standort geschlossen. Von 5.200 Erziehungskräften beteiligt sich demnach gut ein Drittel am Warnstreik. Andere Träger wie der Arbeiter-Samariter-Bund oder Asklepios können vereinzelt nur eine Notbetreuung anbieten. Ver.di geht davon aus, dass mehr als 2.000 Beschäftigte dem Aufruf folgen und an der Demonstration am Gänsemarkt am Vormittag teilnehmen werden.

Auch Kliniken sind teilweise vom Warnstreik betroffen

Neben den Fachkräften aus den Kitas sind auch sozialpädagogische Mitarbeiter am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), den Asklepios-Kliniken und in der Behindertenhilfe aufgerufen, ihre Arbeit kurzzeitig niederzulegen. In den Solidaritätsstreik könnten auch übrige Angestellte der Elbkindergärten, also beispielsweise aus der Verwaltung, der Essensversorgung und der Reinigung, treten.

Verhandlungen in der kommenden Woche

Mit den Warnstreiks will ver.di eigenen Angaben zufolge bundesweit einen guten Tarifabschluss und die Verbesserung der frühkindlichen Bildung erreichen. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 330.000 Beschäftigten - rund 25.000 davon allein in Hamburg - in den Sozial- und Erziehungsdiensten im kommunalen Bereich. Die Verhandlungen gehen am 16. und 17. Mai in die nächste Runde.

Ver.di fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit. Nach Ansicht der Gewerkschaft ist das Kita-Personal überlastet. Allein in Hamburg fehlen demnach 4.000 Fachkräfte. Jeder vierte Berufsanfänger schmeiße hin, heißt es.

