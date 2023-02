Heute Warnstreik bei der Hamburger Stadtreinigung Stand: 18.02.2023 13:54 Uhr Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst hat in Hamburg am Sonnabend mehrere Recyclinghöfe lahmgelegt. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu Arbeitsniederlegungen bei der Stadtreinigung aufgerufen.

An den betroffenen Höfen werde nichts angenommen, sagte ein ver.di-Sprecher am Sonnabend. "Da geht nichts. Da kann auch nichts abgeliefert werden." Betroffene Kundinen und Kunden hätten Verständnis gezeigt. Die Beteiligung der Beschäftigten an den Höfen sei gut. Auch die Straßenreinigung sowie die Containerabfuhr seien von dem Warnstreik betroffen. Am Recyclinghof Feldstraße gab es am Mittag eine Kundgebung.

Stadtreinigung rät: Entsorgungen verschieben

Die Stadtreinigung empfahl den Hamburgerinnen und Hamburgern, mögliche Entsorgungen auf einen anderen Tag zu verschieben. Lkw oder Transporter könnten am Sonnabend nicht abgefertigt werden und die Annahme von größeren Entsorgungsmengen sei nicht möglich. In dringenden Fällen könnten die Höfe Am Ascheland, Liebigstraße, Volksdorfer Weg und Brandstücken angefahren werden, teilte die Stadtreinigung mit.

Folgende Recyclinghöfe werden bestreikt:

Wandsbek: Wilma-Witte Stieg 6

Altona: Rondenbarg 52

St. Pauli: Feldstraße 69

Harburg: Neuländer Kamp 6

Kommende Woche wird wieder verhandelt

Ver.di fordert für die Beschäftigten beim Bund und den Kommunen 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 200 Euro mehr erhalten und unbefristet übernommen werden. Die zweite Verhandlungsrunde ist für kommenden Mittwoch und Donnerstag geplant.

Im Laufe der Woche hatten Warnstreiks bereits andere Bereiche lahmgelegt. Bereits am Donnerstag hatten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sowie der HADAG-Hafenfähren die Arbeit niedergelegt. Am Freitag wurde der Flughafen bestreikt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.02.2023 | 10:00 Uhr