Heute Warnstreik bei Bussen und Bahnen in Hamburg Stand: 28.11.2020 06:18 Uhr In Hamburg stehen heute die U-Bahnen und Busse voraussichtlich den ganzen Tag still. Ver.di ruft die Beschäftigten der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zum Warnstreik auf.

Die Tarifverhandlungen waren vorige Woche gescheitert. In einem offenen Brief bitten die Beschäftigten des Nahverkehrs Hamburgerinnen und Hamburger um Verständnis. Die Gewerkschaft ver.di fordert vor allem neue Regeln für Überstunden und freie Tage. Der Fahrplan und der Verkehr auf den Straßen ließen kaum Zeit für den Weg zur Toilette, heißt es in dem Brief.

Ver.di wirft der Hochbahn vor, die Verhandlungen an die Wand gefahren zu haben und will, dass sich Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) einmischt. Der städtische Betrieb hat die Gewerkschaft zur Schlichtung aufgerufen und bezeichnet es als unverantwortlich, in Weihnachts- und Corona-Zeiten einen 24-Stunden-Warnstreik anzusetzen. Damit schade die Gewerkschaft dem innerstädtischen Einzelhandel, dessen Mitarbeiter ver.di ebenfalls vertrete.

Die S-Bahnen und Regionalzüge sollen heute normal fahren.

Nicht der erste Warnstreik

Mitte Oktober war bei einem 24-stündigen Warnstreik der öffentliche Nahverkehr in und um Hamburg nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Nur die S- und Regionalbahnen waren nicht betroffen. Auch Ende September hatten Beschäftigte die Arbeit niedergelegt.

