Stand: 10.05.2022 08:50 Uhr Heute Vormittag mögliche Empfangsausfälle in Hamburg

Wegen Instandsetzungsarbeiten am Heinrich-Hertz-Turm kann es heute in der Zeit von 10:05 bis 12:55 Uhr zu Empfangsausfällen im digitalen Rundfunk in Hamburg kommen. Betroffene können alternative Frequenzen oder Verbreitungswege mithilfe des NDR Empfangschecks unter www.ndr.de/technik finden.