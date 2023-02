Heute U3-Sperrung zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße Stand: 18.02.2023 06:13 Uhr Fahrgäste der Hamburger U-Bahnlinie 3 müssen sich heute auf Einschränkungen einstellen. Wegen Baugrunduntersuchungen wird das Teilstück zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße tagsüber gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Baugrunduntersuchungen im Gleisbereich dienen als Vorbereitung für den barrierefreien Ausbau der U3-Haltestelle Sierichstraße, der im Jahr 2028 stattfinden soll.

Von 7 bis 17 Uhr fahren Busse statt Bahnen

Die Untersuchungen finden am Sonnabend von 7 Uhr bis 17 Uhr statt. In diesem Zeitraum verkehren in beiden Richtungen Busse als Ersatzverkehr. Laut Hochbahn kann sich die Fahrzeit - je nach Verkehrslage - um bis zu 20 Minuten verlängern.

Ausbau Sierichstraße im Zuge der U5-Baumaßnahmen

Laut Hochbahn wird der Umbau der U3-Haltestelle Sierichstraße im Zuge der Baumaßnahmen für die neue U-Bahn-Linie 5 an der U-Bahn-Haltestelle Borgweg erfolgen, da hier im Jahr 2028 ohnehin umfangreiche Bauarbeiten als Vorbereitung für die Verknüpfung von U3 und U5 anstünden.

