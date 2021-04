Heute Trecker-Demo in der Innenstadt Stand: 21.04.2021 06:21 Uhr Mit rund 50 Traktoren wollen heute Landwirte und Landwirtinnen und andere Betroffene gegen Umbaupläne an der Alten Süderelbe in Finkenwerder demonstrieren.

Die Route führt von Neuenfelde über die Köhlbrandbrücke und die Hafencity bis zum Jungfernstieg. Gerade einmal 70 Menschen werden an der rollenden Demonstration teilnehmen - die Folgen aber werden Autofahrer deutlich zu spüren bekommen. Gegen 9.30 Uhr sammeln sich die Protestierenden mit ihren Traktoren am Arp-Schnitger-Stieg in Neuenfelde. Die Kolonne macht sich dann in beschaulichem Tempo auf Richtung Hamburger Rathaus.

Thema in der Bürgerschaft

Dort berät die Bürgerschaft am Nachmittag über einen CDU-Antrag zur Alten Süderelbe. Im vergangenen Jahr hatten Fachleute nach langen Beratungen vorgeschlagen, den früheren Elbarm wieder an die Tideelbe anzuschließen. Damit soll erreicht werden, dass die Fluten insgesamt nicht mehr so hoch auflaufen.

30.000 Unterschriften gesammelt

Umweltschützer und Umweltschützerinnen befürchten aber, dass mehr als 100 Hektar Natur zerstört werden. Und Obstbauern und -bäuerinnen rechnen damit, dass der Wasserspiegel südlich der Elbe steigt. Das Aktionsbündnis Alte Süderelbe hat in den vergangenen Monaten knapp 30.000 Unterschriften gesammelt.

