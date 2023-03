Heute Streiks bei Stadtreinigung, HPA und Staatsoper in Hamburg Stand: 10.03.2023 00:01 Uhr Die Gewerkschaft ver.di erhöht im Tarifkonflikt des öffentlichen Diensts des Bundes und der Kommunen mit weiteren Warnstreiks in Hamburg den Druck auf die Arbeitgeber.

Am Mittwoch hatten zuletzt Beschäftigte der Kitas und sozialen Einrichtungen einen Tag lang die Arbeit niedergelegt. Heute sollen nun als Teil der zweiten bundesweiten Warnstreikwelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung und der Staatsoper bis einschließlich Sonntag in einen Ausstand treten. Beschäftigte der Hamburg Port Authority (HPA) sind für Freitag zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen, wie ver.di am Donnerstag mitteilte.

Keine Müllabfuhr bis Sonntag

Vor allem der Streik bei der Stadtreinigung wird spürbar sein. Dort rechnet man damit, dass sich heute viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen werden. Knapp 2.500 Beschäftigte arbeiten auf den Recyclinghöfen, in der Straßenreinigung und bei der Müllabfuhr. Weil bei der Stadtreinigung bis einschließlich Sonntag gestreikt werden soll, wird der Müll länger liegen bleiben und Mülltonnen können erst ab Montag wieder geleert werden, sagt Johann Beuerle, Sprecher der Stadtreinigung.

Alle Recyclinghöfe wohl bis Montag geschlossen

Wahrscheinlich bleiben diesmal auch alle Recyclinghöfe geschlossen, vermutet er. "Wer täglich den Müll der Stadt beseitigt, muss davon gut leben können. Die Arbeit bei der Stadtreinigung Hamburg muss dringend attraktiver werden, und das beginnt mit einer fairen Entlohnung", sagt der Personalratsvorsitzende der Stadtreinigung, Rainer Hahn.

Demonstration am Gänsemarkt geplant

Heute soll der Warnstreik mit einer Demonstration am Gänsemarkt um 9.00 Uhr sowie Kundgebungen vor der Finanzbehörde, dem Rathaus und dem Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs beginnen. Ver.di erwartet nach eigenen Angaben bis zu 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

10,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Ver.di: Verbale Wertschätzung reicht nicht aus

Die Beschäftigten wollten endlich eine spürbare finanzielle Entlastung, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Ole Borgard. "Die Inflation galoppiert und für viele Kolleginnen und Kollegen bleibt bei einem Verdienst von 2.400 Euro am Ende des Geldes zu viel Monat übrig." Verbale Wertschätzung reiche in diesen schwierigen Zeiten nicht aus, betonte der Fachbereichsleiter der ver.di-Fachgruppe Abfallwirtschaft.

