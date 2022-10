Heute Eurowings-Streik - Flugausfälle in Hamburg und Hannover Stand: 06.10.2022 00:00 Uhr Auch in Hamburg und Hannover müssen sich Reisende heute auf Flugausfälle einstellen: Die Piloten und Pilotinnen der Lufthansa-Tochter Eurowings sind zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.

Eurowings geht davon aus, dass rund die Hälfte des Flugprogramms durchgeführt werden kann - so steht es auf der Webseite der Fluggesellschaft. In Hamburg klappt das aber nicht: Hier sind 72 der knapp 100 An- und Abflüge am Donnerstag gestrichen. Am Hannover Airport in Langenhagen sind voraussichtlich vier Flüge betroffen.

Innerdeutsche und internationale Flüge gecancelt

Bestreikt wird seit Mitternacht Eurowings Deutschland, betroffen sind trotzdem auch viele internationale Verbindungen. Flüge von und nach Zürich, Hurghada und Mallorca fallen genauso aus, wie beispielsweise nach Köln, München und Stuttgart. Passagiere werden dringend gebeten, noch mal auf der Internetseite www.eurowings.com den Status ihres Fluges zu checken, bevor Sie zum Flughafen fahren. Alle Gäste mit Kontaktdaten in der Buchung sollen aber von Eurowings auch über SMS oder E-Mail informiert werden. Am Flughafen sollen die Eurowings-Schalter normal besetzt sein.

Am Freitag soll wieder Normalität herrschen

Am Freitag, dem letzten Schultag vor den Hamburger Herbstferien, sollen aber alle Verbindungen wieder wie geplant abheben, heißt es von der Fluggesellschaft.

Was die Piloten fordern

Eurowings kritisiert den Streik als unverhältnismäßig. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat zu dem 24-Stunden-Ausstand aufgerufen, weil auch nach zehn Verhandlungsrunden keine Einigung im Tarifstreit in Sicht ist. Die Vereinigung Cockpit hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag bei Eurowings gescheitert seien. Eine zentrale Forderung der Piloten und Pilotinnen ist unter anderem eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie eine Erhöhung der Ruhezeiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr